Incidente al Canaletto, due persone incastrate tra le lamiere

La Spezia - Incidente stradale questa mattina in Via del Canaletto alla Spezia. Una Citroen C1 condotta da una giovane proseguivan su Via Prosperi dove per dinamiche in fase di accertamento, da parte della Polizia municipale, al semaforo è entrata in collisione con una Yaris che viaggiava verso Migliarina. Alla guida della seconda auto era presente un uomo.

L'impatto è stato violento e la Yaris è andata a schiantarsi contro un palo della luce abbattendolo. Gli occupanti delle due automobili sono rimasti incastrati all'interno degli abitacoli e sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco per estrarli. Sul posto anche due ambulanze della Pubblica assitenza e l'automedica.

Via Carlo Alberto Federici è stata chiusa per favorire la viabilità su Viale Italia. I feriti sono stati trasportati in ospedale in codice giallo.