Incidente agricolo, paura a Moncigoli

La Spezia - Paura stamani in località Moncigoli nel Comune di Fivizzano per un incidente che ha coinvolto un uomo di 62 anni. Intorno alle 10 di oggi, martedì, l'uomo è caduto dal proprio trattore in un terreno di sua proprietà, ferendosi seriamente alla gamba sinistra. I soccorsi sono giunti sul posto con l'automedica di Fivizzano e un'ambulanza ma, vista la località impervia, è stato richiesto l'intervento dell'elicottero Pegaso. L'uomo è stato così trasferito sul velivolo e trasportato all'ospedale delle Apuane in codice rosso. Fortunatamente non è in pericolo di vita.