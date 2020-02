La Spezia - E' stato dimesso dal reparto di Rianimazione dell'ospedale Sant'Andrea della Spezia Leonardo Dascanio il giovane calciatore del Canaletto rimasto coinvolto nel tragico incidente stradale avvenuto ad Albiano Magra in Via della Repubblica.

Il giovane verrà trasferito in un ospedale fuori regione dove verrà sottoposto ad una serie di interventi per la ricostruzione del volto a causa delle terribili ferite riportate nell'incidente. Rimangono stabili ma gravi le condizioni di Alex Cusimano l'altro giovane che si trovava a bordo della Alfa Romeo Mito che rimane ricoverato all'ospedale San Martino di Genova. Per lui massima attenzione anche al gravissimo trauma cranico e alle altre lesioni provocate dal drammatico schianto dove hanno perso la vita Giorgia Gallo, Andrea Rapallini e Gianmarco Bigliazzi i suoi funerali si terranno domani pomeriggio alle 15.30 a Ceparana.