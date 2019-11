Incidente a Baglietto, si spezza una tavola. Operaio in shock room

La Spezia - Incidente sul lavoro ai cantieri Baglietto. Un operaio di una ditta esterna è caduto da un'altezza di circa due metri riportando diverse lesioni. Immediate le operazioni di soccorso e sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, le ambulanze, i tecnici della Psal dell'Asl 5 per ricostruire l'accaduto e la Capitaneria di Porto.

Il giovane ferito è un operaio senegalese di 28 anni che a seguito della caduta ha riportato numerosi traumi in particolare alle braccia. Al momento dell'incidente, poco prima delle 9, stava smerigliando e per dinamiche da accertare, da parte del nucleo Psal, la tavola sulla quale si trovava si è improvvisamente rotta. E' caduto precipitando in serbatoio verticale nella sala macchine, in allestimento, dove non erano ancora presenti i motori.



I Vigili del fuoco hanno provveduto a recuperarlo con una barella roll up e poco prima il personale sanitario ha dovuto immobilizzarlo con un collare cervicale ed un corsetto per l'estricazione. Sempre i Vigili del Fuoco lo hanno portato a mano sul ponteggio esterno all'imbarcazione dove la barella è stata imbragata e con una manovra Saf è stata calata sul piano stradale dove un'ambulanza era in attesa. Il giovane non è in pericolo di vita.