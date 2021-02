Incensurato, ma con 90 dosi di cocaina in casa

La Polizia di Stato ha arrestato un 43enne, fermato in Via San Cipriano in auto. L'indagine lampo ha portato a scoprire 74 grammi di polevere bianca divisa in decine di porzioni.

La Spezia - Si spostano sempre più verso la periferia gli spacciatori, dopo la Polizia di Stato ha avviato una forte stretta sul centro storico e sul Quartiere Umbertino. Un fenomeno che non è però sfuggito alla Questura della Spezia, che ha messo a segno negli scorsi giorni un sequestro di peso. Mercoledì scorso una pattuglia della squadra mobile ha individuato e fermato, all’altezza di via San Cipriano, un’autovettura con a bordo un cittadino colombiano di 43 anni, dopo aver notato una sospetta cessione ad un uomo in viale Italia.

Lo straniero ha in effetti consegnato ai poliziotti una bustina di cellophane contenente cocaina. Era solo l'inizio. Dal successivo controllo, gli agenti hanno rinvenuto nell’abitacolo un contenitore al cui interno vi erano ulteriori dodici bustine identiche alla precedente.

Dopo aver accompagnato lo straniero presso gli uffici della Questura, gli investigatori si sono dedicati ad una perquisizione domiciliare. Nell'appartamento del soggetto c'erano altre 76 bustine contenenti polvere bianca, tutte già confezionate allo stesso modo. E ancora un ulteriore sacchetto con all’interno un pezzo di sostanza, un bilancino di precisione e altro materiale utilizzato per il confezionamento degli stupefacenti.

Analizzata presso il gabinetto provinciale di Polizia scientifica mediante narcotest, è risultata essere cocaina per un peso complessivo di 74 grammi, suddivisa in novanta porzioni. Il cittadino colombiano, regolare sul territorio, incensurato e residente al Canaletto, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e condotto presso la casa circondariale spezzina a disposizione dell’autorità giudiziaria.