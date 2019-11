Incensurata, ruba l'Iphone a chi stava assistendo la madre in rianimazione

La Spezia - Quarantasette anni, italiana, mai un problema con la legge fino a ieri. Cosa sia scattato nella testa dell'autrice del furto nella sala d'aspetto del reparto di rianimazione dell'ospedale Sant'Andrea nessuno può dirlo. Fatto sta che ad un certo punto ha deciso di sfilare da un giubbotto appeso nella stanza un Iphone 8 plus che un uomo aveva incautamente lasciato incustodito in una tasca. D'altra parte erano altri i suoi pensieri in quel momento, visto che si era appena allontanato per andare a portare conforto alla madre ricoverata.

La Squadra mobile della Questura ha passato in rassegna le immagini delle telecamere di sorveglianza del nosocomio appena ricevuta la denuncia il 27 ottobre scorso. Contemporaneamente gli inquirenti hanno attivato la modalità localizzazione dello smartphone che li ha portati fino ad un negozio di telefonia, dove l'autrice del furto aveva provato a rivendere il dispositivo che oggi, ricondizionato, sul mercato può valere attorno ai 400 euro. Identificata infine la donna anche grazie ad alcune testimonianze, gli agenti ieri si sono presentati presso la sua abitazione. Aveva ancora con sé il telefono, che ha consegnato agli investigatori e che è tornato infine nelle mani del legittimo proprietario. Per la 47enne è scattata la denuncia di furto aggravato.