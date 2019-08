Incendio su un terrazzo, disabile evacuato con l'autoscala

La Spezia - Panico in uno stabile di Via Borachia a Migliarina questo pomeriggio. Un incendio ha riguardato il terrazzo di un appartamento al secondo piano di una palazzina: le fiamme si sono presto propagate alla tenda parasole lambendo poi la facciata e attecchendo anche sullo stesso tessuto del piano superiore. Dal materiale in combustione si è levato un fumo nero dall'odore acre. I vigili del fuoco del comando spezzino, chiamati dagli inquilini, sono tempestivamente arrivati sul posto e hanno domato l'incendio con l'aiuto di un'autoscala.

Il fumo o quantomeno la puzza però aveva nel frattempo già penetrato gli infissi dei piani superiori, per questo i pompieri hanno precauzionalmente dovuto evacuare tutto lo stabile. Particolarmente delicato l'intervento per accompagnare al sicuro un inquilino disabile, che è stato prelevato proprio grazie all'autoscala. L'origine del rogo è ancora da individuare, non si esclude un corto circuito. Dopo poco i vigili del fuoco sono stati dirottati su di un altro intervento, nella vicina via Podenzana, dove da un tetto si era in parte staccata una grondaia. Per rimuovere la stessa e mettere in sicurezza il fabbricato è stato necessario arrivare sul tetto.