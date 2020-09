Incendio in Valdurasca, elicottero e uomini al lavoro contro le fiamme

La Spezia - E' vasto l'incendio boschivo sviluppatosi oggi pomeriggio in Valdurasca, in località Ghiaccio, comune della Spezia. Le fiamme al momento continuano a svilupparsi e ardere vegetazione, per altro sospinte dal vento. A fronteggiarle i vigili del fuoco della Spezia, con due autobotti, più tre squadre dell'antincendio boschivo (presenti i gruppi di capoluogo, Ameglia e Porto Venere) e l'elicottero Aib Liguria, che incessantemente scarica sul rogo l'acqua caricata in alcuni stagni non distanti dalla zona delle Terrazze. Il fuoco non è distante dalle case – tante le chiamate preoccupate alla centrale operativa dei vigili del fuoco – ma probabilmente non sarà necessario procedere a evacuazioni, visto che le fiamme, pur non essendo state al momento domate, sono sufficientemente sotto controllo. L'incendio, stando a segnalazioni dei locali, potrebbe essere stato causato dal distacco di cavi dell'alta tensione.