Incendio dai contatori dell'energia elettrica spaventa un condominio

La Spezia - Una colonna di fumo su Fabiano Alto. E' successo ieri sera quando un incendio si è sviluppato a partire da una cabina elettrica in Via Nuova Sant'Andrea. Sul posto una squadra dei Vigili del fuoco con un'autopompa, che hanno presto trovato l'origine del fumo in una batteria di contatori dell'energia elettrica in uso ad un condominio con otto appartamenti. Una volta spente le fiamme con gli estintori in dotazione, i pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza del luogo del sinistro. Presente anche personale sanitario del 118, ma non si sono segnalate persone ferite o evacuate. Per il ripristino della fornitura dell'energia elettrica, personale dell'Enel subito al lavoro.