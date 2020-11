Incendio boschivo a Ruffino, Vigili del fuoco in azione

La Spezia - Incendio boschivo nei pressi della ex Caserma Ugo Botti a Ruffino. Per dinamiche in fase di accertamento, da parte dei Vigili del fuoco, le fiamme si sono sviluppate in una pineta non lontana dalla ex caserma. Al momento le squadre sono al lavoro per contenere le fiamme che hanno divorato l'area boschiva. La colonna di fumo era visibile da più punti in città.

Il rogo è stato contenuto e da li a poco sono cominciate le opere di bonifica sia da parte dei pompieri che dei volontari giunti sul posto.