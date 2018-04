Incendio appartamento a Ruffino, frana all'Antoniana. Giornata campale per i Vigili del fuoco

La Spezia - Giornata campale per i vigili del fuoco. Sin da questa mattina sono stati impegnati in una serie di interventi: tre soccorsi a persona, un incendio abitazione a Ruffino e una frana nella zona dell'Antoniana.



A destare particolare attenzione è stato l'incendio a Ruffino. All'interno di un appartamento si sono sviluppati fumo e fiamme nella zona della cucina. Ad accorgersi che qualcosa non andava sono stati i vicini che hanno chiamato i Vigili del fuoco. Il rogo ha distrutto la stanza e ha lambito anche un tubo del gas aggravando la situazione. Solo il tempestivo intervento dei pompieri ha scongiurato il peggio. Hanno spento le fiamme e raffreddato tutta l'area. L'intervento è durato un'ora circa.



Per quanto riguarda la frana in Antoniana, alcune rocce si sono staccate dal costone e sono state fermati dalla rete paramassi. Nonostante la presenza della rete abbia evitato ulteriori rischi dovrà essere sostituita. Sul posto oltre ai vigili del fuoco anche i tecnici del Comune per approfondire sulla viabilità.



I tre soccorsi a persona invece si sono verificati in centro alla Spezia. In tre casi differenti le famiglie di tre persone anziane si sono allarmate perché i congiunti non aprivano la porta e non rispondevano al telefono. In realtà tutto è finito bene, le persone che pensavano dovessero essere soccorse stavano bene e impegnate in altre attività.



(foto: repertorio)