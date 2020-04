Incendio alle Pianazze, coinvolta anche un'imbarcazione

La Spezia - I vigili del fuoco sono intervenuti questa notte in località Pianazze, per un incendio. Per cause in corso di accertamento, le fiamme hanno interessato un traliccio metallico per le telecomunicazioni e un'imbarcazione allocata in un rimessaggio adiacente. I vigili del fuoco sono intervenuti con una autopompaserbatoio, una autobottepompa per garantire idonea riserva idrica, e un'autoscala con nove unità operative. L'opera dei vigili del fuoco è valsa all'estinzione dell'incendio e alla salvaguardia e protezione delle altre imbarcazioni. Fortunatamente non si segnalano feriti. Sul posto anche personale della Polizia di Stato.