Incendio a Cadimare, 56enne trasferito al Centro Grandi ustionati

La Spezia - E' stato ricoverato all'ospedale Villa Scassi di Genova per una serie di ustioni sul corpo, il 56enne rimasto ferito nell'incendio della sua abitazione, una villetta a Cadimare, cadendo poi in un canalone (qui). All'interno dell'abitazione era presente anche la madre che è riuscita a uscire appena in tempo. Sono in fase di accertamento le cause dell'incendio e la dinamica dell'accaduto. La villetta è stata sequestrata ed è stata dichiarata inagibile.

Le fiamme sono divampate dopo l'ora di pranzo e in breve tempo il fumo e il fuoco hanno invaso l'abitazione. Non sarebbe da escludere che le fiamme si siano propagate dal piano terra della casa che ora risulta parzialmente distrutta. La madre dell'uomo è rimasta illesa, lui invece risultava avere dei problemi di deambulazione e poi sarebbe caduto nel canalone. Sul posto anche i carabinieri del Radiomobile della Spezia, Delta 1, la Pubblica assistenza delle Grazie. I Vigili del fuoco hanno lavorato su più fronti: una squadra ha spento le fiamme, l'altra assieme ai soccorritori si è prodigata per recuperare il 56enne ferito poi trasportato con l'elicottero Drago al Centro Grandi ustionati.