In via Prione Vigili del fuoco ancora al lavoro dopo l'incendio

La Spezia - In via Prione sono proseguite anche nel pomeriggio di oggi le operazioni dei Vigili del Fuoco impegnati nella bonifica del palazzo di scalinata Quintino Sella interessato da un vasto incendio nel giorno di Natale. Diciannove appartamenti dello stabile sono stati dichiarati inagibili mentre in queste ore i residenti sono stati accompagnati all'interno per recuperare gli effetti personali non potendo ancora fare rientro nelle proprie abitazioni. Un tratto della strada è stato chiuso e delimitato dagli agenti della Polizia Locale.