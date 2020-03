In un giorno 969 vittime, è il dato più alto dall'inizio dell'emergenza

Il punto della Protezione Civile: le vittime in totale sono 9.134. I contagiati sono 91 in meno rispetto a ieri. Liguria a quota 2060.

La Spezia - In Italia sono 4.401 i nuovi contagiati di Coronavirus, 91 in meno rispetto alla giornata di ieri. I dati della Protezione Civile forniti nella consueta conferenza stampa portano ad un totale di 66.414 malati sul territorio nazionale, mentre il numero complessivo – comprese vittime e guariti – ha raggiunto 86.498.

Per quanto riguarda il numero delle vittime nel nostro Paese è arrivato a 9.134 con un aumento rispetto alla giornata di ieri di 969 persone. Si tratta dell'incremento più alto dall'inizio dell'emergenza, giovedì erano state 662 mentre altre 50 sono relative a ieri e non erano state conteggiate.

I dati forniti dalla Protezione Civile indicano infine un aumento di 33 casi in Liguria saliti quindi a 2.060.Il commissario Domenico Arcuri nel corso della conferenza stampa ha parlato di “una pandemia senza precedenti che colpisce i paesi più forti del mondo, che progressivamente stanno adottando le stesse misure messe in campo dall'Italia da qualche tempo”.