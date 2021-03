In stato di ebbrezza e senza patente, tampona un'auto e si incastra sul ponte

La Spezia - Era il tardo pomeriggio di oggi quando dalla darsena di Pagliari, sul ponte lungo Viale San Bartolomeo, un furgone ha tamponato l'auto che aveva davanti e poi si è incastrato sul parapedonale del viadotto, ostruendolo. Sul posto Polizia locale e Vigili del fuoco. Il conducente, in stato di ebbrezza, si è dimostrato restio a sottoporsi all'etilometro, ma alla fine l'esame c'è stato e ha dato esito ampiamente positivo: 2.2 grammi per litro, oltre quattro volte il limite di legge (0.5). Ma quella per la guida in stato di ebbrezza non è la sola contestazione: ci sono infatti anche quelle per aver causato il tamponamento (con danneggiamento dell'infrastruttura), per la mancanza della patente di guida (che potrebbe essere già stata sospesa: verifiche in corso) e della carta di circolazione, infine per la normativa Covid, visto che non aveva fondati motivi per lasciare i confini sarzanesi. Infrazione quest'ultima per la quale è scattata la sanzione da 400 euro.