In stato di alterazione si lancia verso le auto, agente ferito per fermarlo

La Spezia - Nella serata di venerdì il personale della Squadra Volante della Spezia è intervenuto all'incrocio tra via XX Settembre e via XXVII Marzo, dove era stato segnalato un giovane in mezzo alla strada, che tentava ripetutamente di lanciarsi contro le auto in transito.

Raggiunto dagli agenti che cercavano di riportarlo alla calma e metterlo in sicurezza, l’uomo, in completo stato di alterazione psico-motoria, dovuto verosimilmente all’assunzione di sostanze psicotrope, opponeva viva resistenza, colpendo un operatore, con una ginocchiata e provocandogli lesioni alla spalla e al ginocchio sinistro giudicate guaribili in sette giorni.



L'uomo, un cittadino ventiseienne del Bangladesh, in regola sul territorio nazionale e gravato da precedenti per reati contro il patrimonio, veniva bloccato con non poca difficoltà. Immediata la richiesta di intervento sanitario sul posto, per cui veniva successivamente accompagnato a mezzo ambulanza, presso l’ospedale Civile Sant'Andrea ove è stato ricoverato presso il Reparto di Psichiatria.

All’agente ferito, qualificato operatore di volante dall’esperienza ultraventennale, in attesa di approfondimenti clinici, il merito di aver preservato l’integrità del giovane, non nuovo ad atti di autolesionismo, a costo della propria salute.