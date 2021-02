La Spezia - Cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in contenuto aumento dal tardo pomeriggio. Queste le previsioni del tempo per le prossime ore, quando però non sono previste piogge.

Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 8.7°C, la minima di -0.5°C, lo zero termico si attesterà a 678 m.

I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Mare poco mosso.