In quaranta al locale e senza mascherina. Sigilli in Via San Cipriano

La Spezia - Alle 2.15 del mattino con il Dpcm già entrato in vigore in un locale di Via San Cipriano la serata andava avanti. Elementi sufficienti per far entrare in azione le volanti della questura della Spezia. La Squadra volanti era impegnata nei servizi di controllo del territorio connessi alla “movida”. Di fatto non era stata rispettata la chiusura prevista a mezzanotte. Inoltre, dal controllo effettuato all’interno del locale, gli operatori di polizia potevano riscontrare che erano presenti una quarantina di avventori e che gli stessi, seppur seduti ai tavoli, non stavano rispettando le distanze interpersonali, creando di fatto un assembramento.

Molti di loro non osservavano il corretto uso della mascherina o addirittura ne risultavano sprovvisti all’atto del controllo.

Elementi che hanno messo in guai seri il presidente del circolo che si è preso tre violazioni amministrative punite con una sanzione di euro 400 ciascuna, per un totale di euro 1200 e la sanzione accessoria della chiusura del locale per giorni cinque applicata all’atto della notifica.

Il locale è stato ‘sigillato’ allorché il personale della Squadra Amministrativa della Questura, unitamente agli agenti della Squadra Volante procedente, si è recato presso il predetto circolo, che dovrà pertanto restare chiuso da oggi fino domenica prossima compresa. Al vaglio la posizione di alcuni avventori identificati nella circostanza.