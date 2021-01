In provincia si sfiorano nuovamente i mille casi attivi

La Spezia - Cresce, e lo fa in maniera piuttosto consistente, il numero dei casi di contagio da coronavirus attualmente attivi sul territorio provinciale. Con i 91 nuovi contagi resi noti nelle ultime 24 ore il totale sale infatti a 998 (60 più di ieri) e si ritorna improvvisamente a sfiorare quota mille. Un mese fa erano 1.500 e la riduzione era stata lunga e faticosa, la speranza è che il balzo in avanti di oggi sia da attribuire a dati aggregati e non sia sintomo della ripresa di intensità dell'epidemia, come temono molti esperti, causata dai comportamenti tenuti dai singoli cittadini nel corso delle festività natalizie.

Salgono anche i pazienti ricoverati negli ospedali spezzini, passando da 135 a 139, mentre in Terapia intensiva c'è un letto occupato in meno rispetto a ieri, con un calo da 10 a 9.

Nel bollettino regionale è infine riportato anche il decesso di un uomo di 84 anni che era ricoverato al San Bartolomeo. Il numero dei decessi di pazienti Covid-19 positivi negli ospedali della Asl 5 dall'inizio della pandemia sale così a 291.



A livello regionale sono stati registrati 196 nuovi casi di persone positive al Covid-19, a fronte di 1.642 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore. Oltre ai 91 spezzini si tratta di 32 casi in Asl 1, 56 casi in Asl 2, 8 in Asl 3 e 9 in Asl 4.

Il totale dei casi attualmente attivi in Liguria è di 6.212 (50 più di ieri), gli ospedalizzati sono 773 (5 più di ieri) e i ricoverati in Terapia intensiva sono 62.

I decessi di pazienti Covid-19 positivi dall'inizio dell'epidemia sono 2.963 sul territorio ligure (16 più di ieri)