In giro con il papà e si perde, apprensione per una bimba di sette anni

La Spezia - Momenti di apprensione nel pomeriggio in centro città. Una bimba di sette anni era in giro con il papà per un giro in bicicletta. I due si trovavano in Via Prione quando i due si sono persi di vista. Il genitore si è accorto quasi subito dell'assenza della bimba e ha notato sulla via il passaggio di una volante della Polizia municipale. Ha fornito agli agenti tutte le generalità e sono partite le ricerche. La piccola è stata rintracciata, in lacrime, nella zona di Piazza Verdi. Assieme a lei c'era una donna che ha cercato di calmarla. Le ricerche si sono fermate dagli archi di Buren dove la Locale ha trovato la bambina che dopo poco ha potuto riabbracciare il papà e tornare a casa.