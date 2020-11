In forte crescita ricoveri e terapie intensive in Asl 5

La Spezia - L'ASL5 sta per raggiungere il picco di pressione ospedaliera toccato ad aprile durante la prima ondata. Oggi numero record di ricoveri tra il San Bartolomeo di Sarzana e il Sant'Andrea della Spezia, che quindi torna ad essere impiegato in maniera significativa. Sono 13 i nuovi pazienti, per un totale di 147 ospedalizzati. Crescono in maniera importante anche le terapie intensive, che passano in un solo giorno da 9 a 14. Alla Spezia ci sono al momento 5 ricoverati di cui 3 gravi, a Sarzana sono 142 di cui 11 gravi.

In crescita l'occupazione dei posti letto in Liguria, che oggi segna un +6 globale. Crescono l'ASL1 (+3, 130 pazienti), ASL3 (+2, 203) e come detto ASL5 (+13, 147); calano ASL2 (-3, 179) e ASL4 (-3, 120). Diminuisce la pressione sul San Martino (-17, 363), cresce il Galliera (+10, 184), stabile Villa Scassi (0, 188). In totale ci sono 1413 ricoverati con 98 terapie intensive.



Decessi. E questo anche di fronte ai 20 decessi segnalati tra il 9 ed il 10 novembre, di età compresa tra 50 e 97 anni. La più anziana delle vittime è anche l'unica spezzina, una donna spirata ieri al San Bartolomeo di Sarzana che porta il totale delle vittime in provincia a 198. Alla conta regionale si aggiungono poi altre 13 decessi inseriti oggi nel computo. Dieci di questi si riferiscono ai giorni dal 6 all'8 novembre, gli altri sono più datati. Il totale delle vittime Covid relate in Liguria è di 2009 dall'inizio della pandemia.



Positivi. Sono 1102 i nuovi positivi di oggi in Liguria (979 i sintomatici), a fronte di 6922 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. La distribuzione per azienda sanitaria: in ASL1 sono 170, in ASL2 sono 133, in ASL3 sono 644 (35 nelle rsa), in ASL4 sono 13 (4 nelle rsa). Nel territorio dell'ASL5 se ne segnalano 142, 30 da contatto di caso confermato e 112 da attività di screening.

I casi attivi per provincia sono 1646 a Savona, 2260 alla Spezia, 1597 a Imperia e 10868 a Genova. I casi di residenti fuori regione o all'estero sono 321, mentre ci sono 819 tamponi in corso di verifica. Il totale dei positivi in Liguria è di 17511.



Isolamenti domiciliari. Con 12542 persone in totale, oggi sono 613 in più.



Guariti*. Sono 1075 quelli delle ultime 24 ore, per un totale di 19722.



Sorveglianze attive. Ci sono 10215 persone in Liguria. In ASL1 sono 2354, in ASL2 2062, in ASL3 4689, in ASL4 740, ASL5 sono 370.









* pazienti che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell'infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall'inizio dei sintomi - previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi -riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020)