In crescita positivi e ricoverati spezzini

La Spezia - Sono 173 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Liguria a fronte di 1.769 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore: lo comunica il bollettino odierno della Regione. Di questi, 20 sono residenti nello Spezzino. Sono 296 i guariti di giornata (quasi 51mila da inizio pandemia), 6 i deceduti (tutti negli ospedali di Genova e Ponente), per un totale di 2.852 da marzo; i decessi di pazienti positivi al coronavirus negli ospedali spezzini restano quindi 286. Crescono di 18 unità gli ospedalizzati a livello regionale, che ora sono 770 di cui 61 in terapia intensiva; alla crescita concorre anche la Asl5, visto l'incremento (+3) del San Bartolomeo, che ora conta 122 ricoverati Covid positivi, di cui 5 in terapia intensiva; stabili invece i numeri del Sant'Andrea (6 ricoverati, uno in Ti). I liguri attualmente positivi, in totale, sono 5.706 (-129 rispetto al bollettino di ieri), ma nello Spezzino crescono, passando da 822 a 907. Sono infine 4.909 (-99) i liguri in isolamento domiciliare e 5.481 (ieri 5.684) quelli in sorveglianza attiva, di cui 702 (ieri 669) in Asl5.