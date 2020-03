In coda fuori dall'Inps per rispettare il protocollo anti coronavirus

La Spezia - Un giorno di ordinario... rispetto del protocollo ministeriale. Quella che vedete in foto è la coda che si è formata questa mattina all'esterno della sede Inps della Spezia. Dietro quella fila però non c'è nessun disservizio ma l'applicazione del protocollo per il contenimento del coronavirus.

Giusto ieri (e qui) Inps ne specificava l'entrata in vigore: "Negli uffici adibiti al ricevimento del pubblico o in generale nei locali frequentati da personale esterno, si raccomanda di evitare il sovraffollamento anche attraverso lo scaglionamento degli accessi, di mantenere un'adeguata distanza con l'utenza. Ci scusiamo con i cittadini per i disagi che ne deriveranno [...] Si invitano i cittadini ad utilizzare i canali di contatto alternativi appositamente predisposti per affrontare al meglio questo momento di crisi, si assicura che l’Inps sta adottando tutte le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza della salute pubblica e garantire, allo stesso tempo, l’erogazione di tutti i servizi e di tutte le prestazioni cui i cittadini hanno diritto".