In arrivo nuvole da Ponente, temperature minime in rialzo

La Spezia - Il fronte atlantico entra sul Mediterraneo, favorendo la formazione di un minimo depressionario sul Ligure, e transita sulla Liguria da Ovest verso Est nel corso della giornata: al mattino variabilità, dalle ore centrali della giornata precipitazioni anche temporalesche spazzeranno rapidamente la regione da Ponente. In serata fenomeni residui solo sul Levante.

Venti deboli o moderati, settentrionali al mattino, in rotazione dai quadranti meridionali dal pomeriggio. Mare in calo fino a poco mosso nel corso della mattinata, successivo nuovo aumento fino a mosso in serata. Umidità su valori medio-alti. Temperature minime in aumento, massime stazionarie.



(fonte Arpal)