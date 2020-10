In Liguria sei vittime e 585 positivi, due ricoveri in più al San Bartolomeo

La Spezia - Si aggiorna con sei nuovi decessi il bollettino odierno sul Covid – 19. A livello regionale infatti il numero totale sale a 1.632 con le due vittime registrate a Villa Scassi, le tre del San Martino e un'altra di Sanremo. Si tratta di persone di cinque uomini e una donna di età compresa fra i 54 e i 95 anni.



I nuovi positivi in Liguria sono invece 585 a fronte di 4.980 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. I casi sono così distribuiti: 35 Asl1, 139 Asl2, 370 Asl3, 11 Asl4 e 30 in Asl5. Rispetto a ieri sale di 37 unità il numero di ospedalizzati (in totale 379) dei quali due al San Bartolomeo di Sarzana dove restano in 7 in terapia intensiva su un totale regionale di 32. Salgono a 2.862 invece i liguri in isolamento domiciliare (più 91) e a 9.706 i guariti (oggi 94) mentre i soggetti in sorveglianza attiva sono 4.108 dei quali 614 nello Spezzino.



In Liguria infine i positivi arrivano a quota 5.943, la gran parte dei quali concentrati a Genova (3.670) mentre nella provincia della Spezia sono 861, a Savona 493 e a Imperia 358. Sono 168 i residenti all'esterno e 393 quelli in fase di verifica.