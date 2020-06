In Liguria quattro pazienti Covid in terapia intensiva

La Spezia - Ci sono voluti dieci giorni per dimezzare il numero degli ultimi dieci ricoverati positivi a Covid-19. Sono ad oggi quindi ancora 5 i pazienti infettati dal coronavirus rimasti nelle strutture dell'ASL5 Spezzino ed inizia il conto alla rovescia quando si potrà festeggiare la tanto agognata ultima dimissione, sperando di non dover più tornare a stilare bollettini giornalieri. Oggi il calo riguarda i positivi in generale (51, erano 52) e gli individui in sorveglianza attiva (49, erano 52) che confermano in ogni caso il trend al ribasso inaugurato ormai da diverse settimane.

Allargando lo sguardo alla Liguria tutta, gli infetti rimangono 1.655 e sono 40 in meno rispetto a 24 ore fa. Di questi, solo 61 mostra sintomi e 4 sono i casi gravi, ovvero ricoverati in terapia intensiva La stragrande maggioranza è in provincia di Genova (1.213), seguita da Savona (219) e Imperia (171). I test effettuati in un giorno sono 1.268 e portano il totale a 136.647. Il totale dei guariti è 6.723, 43 più di ieri. Purtroppo si registrano però anche quattro nuove vittime, che porta il totale a 1.547. Nessuna nello Spezzino.