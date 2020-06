In Liguria nessuna vittima nelle ultime 24 ore

La Spezia - Situazione Covid-19 sostanzialmente immutata rispetto a ieri nella nostra provincia dove rimangono quattro i pazienti ospedalizzati, uno dei quali in terapia intensiva. Si confermano ventidue anche i casi di positività mentre tornano a 66 (come due giorni fa) i soggetti in sorveglianza attiva che ieri erano scesi a sessanta.



La provincia spezzina si conferma ancora la meno colpita visto che a Genova i positivi sono 977 (uno in meno rispetto a ieri), a Savona 154 (uno in più) e ad Imperia 130 (undici in meno rispetto a ieri). Nelle ultime 24ore sono stati invece 1.197 i test effettuati che fanno salire il totale a 142.669 mentre il dato regionale dei positivi ha registrato un calo di diciotto unità scendendo a 1.464. E' rimasto fortunatamente invariato il dato dei decessi (1.556) con i guariti con due test negativi consecutivi sono stati ventidue per un totale di 6.936.