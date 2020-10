In Liguria 447 nuovi positivi, sei dimessi nello Spezzino

La Spezia - Sono 447 i nuovi positivi al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Liguria su 4.776 tamponi effettuati. Il dato più alto è quello relativo all'Asl 3 che a Genova conta un incremento di 354 casi dei quali 110 da contatto di caso confermato, 242 da attività di screening e due da rientro da viaggio. Nello Spezzino invece il numero cresce di 18 unità con 8 contatti di caso confermato e 10 da attività di screening. Nell'Asl 1 si contano 34 nuovi casi, 24 nell'Asl 2 e infine 17 nell'Asl 4.

A livello regionale si aggiunge invece una sola vittima (un 79enne deceduto il 10 ottobre a Savona) portando il totale a 1622, mentre il numero dei guariti segna un più 54 portanto il totale a 9.496.

A livello provinciale nello Spezzino scende il numero dei positivi, oggi 860 (-2) mentre Genova arriva a 2784, Savona a 341 e Imperia 299, con 131 residenti fuori regione o all'estero e 369 in fase di verifica.



Per quanto riguarda gli ospedalizzati in Liguria il numero cresce di 14 letti (299 totali) con 27 persone in terapia intensiva mentre la nostra provincia conta sei dimissioni: 4 al San Bartolomeo e due al Sant'Andrea. Tocca quota 2624 infine il conto delle persone in isolamento domiciliare (più 168 oggi) mentre i liguri in sorveglianza attiva arrivano a 4.018, 697 dei quali in Asl 5 con un incremento di dodici persone.