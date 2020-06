Importuna i passanti con la droga in tasca, domani va a processo

La Spezia - Resistenza e detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Questi i capi d'accusa per un uomo che è stato arrestato oggi dagli agenti della Polizia Locale nei pressi di Piazza Brin. Erano da poco passate le 8 di questa mattina quando gli operai di un cantiere hanno segnalato alla sala operativa di via Lamarmora la presenza di una persona in evidente stato di alterazione psicofisica intento a molestare passanti. Gli agenti lo hanno raggiunto proprio mentre infastidiva una coppia di turisti.

All'atto del tentativo di identificarlo, l'uomo ha provato a darsi alla fuga a piedi in direzione Gaggiola, ma è stato bloccato da un agente della Locale fuori servizio e casualmente di passaggio. Il fuggitivo ha provato a quel punto a divincolarsi, spintonando i tutori dell'ordine in maniera violenta e guadagnandosi l'arresto. Identificato, si tratta di un trentenne di nazionalità marocchina, senza fissa dimora e già conosciuto agli uffici. Perquisito, è risultato in possesso di 10 grammi circa di cocaina oltre che di un'ingente quantità di denaro contante. Il pubblico ministero di turno, Monica Burani ha disposto il giudizio per direttissima per la giornata di domani.