Impianto di smaltimento difforme, guai per un ristorante

La Spezia - Continuano i controlli in materia ambientale da parte della Guardia Costiera della Spezia. In particolare, nei primi giorni di Marzo, i militari dell’Ufficio Locale Marittimo di Lerici, con l’ausilio della Polizia Locale e con l’intervento dell’Arpal, in seguito ad un’accurata attività d’indagine hanno riscontrato presso un ristorante alcune difformità nell’impianto di smaltimento rispetto a quanto previsto dall’autorizzazione agli scarichi rilasciata dal Comune di Lerici. In seguito a tale accertamento è scaturito un verbale amministrativo per violazione dell’art. 124 comma 100 del D.Lgs 152/2006 sanzionato ai sensi dell’art. 133 comma 3 della medesima normativa, che prevede sanzioni da un minimo di 1.500 Euro ad un massimo di 15.000 Euro. Inoltre il medesimo titolare è stato altresì denunciato ai sensi dell’art. 635 comma 2, del Codice Penale (danneggiamento aggravato in acque pubbliche) e all’Art. 674 del Codice Penale (getto pericoloso di cose), per la situazione riscontrata nell’alveo del torrente posto a valle del ristorante dove erano presenti evidenti residui grassosi, saponosi ed oleosi provenienti dal ristorante stesso.