Impenna in mezzo al traffico davanti alla Finanza, moto sequestrata per due mesi

La Spezia - Ha impennato con la motocicletta davanti alla Guardia di Finanza. Il protagonista non solo è stato multato ma la sua potente due ruote è stata sequestrata. A finire nei guai, per guida pericolosa, è un 27enne che in sella alla sua moto ha deciso di "dare spettacolo", in mezzo al traffico di Viale San Bartolomeo in direzione Lerici. Erano le 18.30 e per quella stessa via, ma in senso opposto, stava transitando una pattuglia della Guardia di Finanza. I militari lo hanno raggiunto in un attimo e bloccato nel quartiere del Canaletto. Il giovane motociclista è stato sanzionato per 83 euro, gli è stato inoltre decurtato un punto della patente ed è rimasto senza moto, come detto, finita sotto sequestro per sessanta giorni.