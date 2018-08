Imbottigliato nel traffico per il Giro della Lunigiana con uno scooter rubato

Ventiquattrenne denunciato dalla Polizia locale. Ha fatto una brusca manovra per evitare gli agenti.

La Spezia - Il passaggio del Giro della Lunigiana ha complicato la giornata di un 24enne pizzicato in sella a uno scooter rubato. Il giovane, tunisino, si trovava su Viale San Bartolomeo in una zona presidiata dalla Polizia locale che sta vegliando sul passaggio della gara ciclistica.

Alla vista degli agenti, sapendo di essere in torto, ha provato con una brusca manovra a cambiare direzione. Gli operatori non hanno potuto fare a meno di notare la scena e quindi hanno inseguito il giovane.



Una volta bloccato per lui si sono scombinate tutte le carte in tavola. Il giovane infatti è risultato clandestino sul suolo italiano e in sella a uno scooter rubato a una donna di Castelnuovo Magra nei giorni scorsi. Gli agenti della Locale hanno verificato che l'accensione dello scooter è stata manomessa. Il mezzo è stato riconsegnato alla legittima proprietaria e il 24enne è stato denunciato per il reato di clandestinità a ricettazione.