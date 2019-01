Imbarcazione spiaggiata a Tellaro, mobilitati Capitaneria e pompieri

La Spezia - Nella prima mattinata odierna una unità da diporto a motore di circa 6 metri, per cause in corso di accertamento, si è ritrovata letteralmente spiaggiata in località “Spiaggioni” di Tellaro, a bordo della stessa un uomo di Santo Stefano Magra, fortunatamente illeso.

Sul posto una unità della Guardia Costiera della Spezia, la Motovedetta CP 865, oltre ad un gommone dei vigili del fuoco, il cui intervento è stato richiesto dalla sala operativa della Capitaneria di Porto spezzina allertata dallo stesso diportista tramite il numero blu 1530.

Le operazioni si sono concluse con esito favorevole consentendo all'unità di riprendere la navigazione verso il proprio posto di ormeggio al Muggiano, scortato in sicurezza dalle unità di soccorso e senza alcuna conseguenza per l’ambiente.

La raccomandazione, in questi casi, è quella di “mantenersi sempre a distanza di sicurezza dalla costa e di manovrare con prudenza”.

Per le emergenze in mare si ricorda infine è sempre attivo il numero blu delle emergenze in mare 1530 ed il numero unico delle emergenze 1 1 2.