Il virus miete altre tre vittime, un nuovo ricovero al Sant'Andrea

La Spezia - Altre tre donne vittime del Covid-19 spirate al San Bartolomeo di Sarzana. Avevano 59, 81 e 83 anni e sono mancate lo scorso 4 dicembre. Sale a 250 il numero totale delle vittime per coronavirus in provincia della Spezia che rientrano anche nell'aggiornamento delle schede decessi di tutta la regione che oggi segna 20 persone spente dal virus.

Il numero totale dei positivi alla Spezia è di 1.062 persone. Quelli nuovi registrati nelle ultime ventiquattro ore sono 54.In Liguria su 3092 tamponi molecolari e 3.115 test antigenici il totale dei positivi corrisponde a 304 nuovi casi. I guariti oggi sono 388 in tutta la regione.

Per quanto riguarda gli ospedalizzati, in Liguria, sono ricoverate sono 960 delle quali 92 sono in Terapia intensiva, 30 in meno rispetto a ieri. In provincia della Spezia il totale degli ospedalizzati è di 110 persone ricoverate, delle quali 11 in Terapia intensiva. Nel dettaglio, al San Bartolomeo i ricoveri sono 103 dei quali 8 in Terapia intensiva. Alla Spezia sono 7, uno in più rispetto alla giornata di ieri, Con tre ricoveri in Ti. Su 9923 sorveglianze attive in tutta la Liguria 786 sono in provincia della Spezia.