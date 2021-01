Il virus miete altre due vittime. Alla Spezia 52 nuovi positivi

La Spezia - Sono cinquantadue i nuovi positivi al Covid 19 in Asl 5 e 228 in Liguria, a fronte di 2.762 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, cui si aggiungono 1360 tamponi antigenici. Sono questi i numeri principali del bollettino emesso da Regione Liguria riguardo all'epidemia. Nel dettaglio sono a Imperia 43, Savona 68 e Genova 62. Il totale degli ospedalizzati in Liguria è di 719 persone in tutto il territorio regionale e 62 sono in Terapia intensiva. Nello Spezzino i ricoverati nelle strutture ospedaliere sono 146 e 8 in Terapia intensiva. Nel dettaglio al San Bartolomeo di Sarzana sono ricoverate 140 persone (7 in Ti), al Sant'Andrea i ricoverati sono 6 (1 in T1). Rispetto alla giornata di ieri si sono registrati 3 ricoveri. Due sono a Sarzana e uno alla Spezia.

L'aggiornamento delle schede decessi segna altre 12 vittime, in tutta la Regione, due delle quali sono a Sarzana: un uomo di 76 anni e una donna di 90. Mancati il 15 e il 16 gennaio. Dall'inizio della pandemia i morti in Liguria sono stati 3.116.



Per quanto riguarda i guariti sono 56.028, 245 da ieri. Le persone in isolamento domiciliare in tutta la Liguria sono 4.247, 109 in più rispetto alla giornata di ieri.



Sorveglianze attive in tutta la Liguria





ASL 1 905

ASL 2 1.186

ASL 3 1.296

ASL 4 383

ASL 5 624

Liguria 4.394