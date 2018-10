Il vento "spettina" il centro storico. Otto famiglie sfollate a Luni

Vigili del Fuoco in prima linea in una giornata segnata dal maltempo. Massi e piante sulle strade. Decine di interventi in tutto il giorno.

La Spezia - Trenta interventi in tutta la provincia e otto famiglie sfollate in via precauzionale. E' questo il bilancio della giornata di maltempo che ha segnato il territorio spezzino. I Vigili del Fuoco da questa mattina hanno lavorato senza sosta per rimuovere grosse pietre sulle sedi stradali e tanti rami spezzati a causa delle piogge e del forte vento che ha soffiato per buona parte della giornata.

Mentre dalle 15 l'allerta è stata declassata a gialla, in centro alla Spezia è accaduto che alcuni arredi fossero spostati e altri letteralmente sdradicati come accaduto nella zona di Via Calatafimi, Via Magenta e Via Veneto.

Non si sono riscontrati particolari disagi nel resto della provincia anche se il tratto stradale che collega Veppo a Debeduse risulta chiuso per la presenza di due grossi massi. Situazione analoga tra Mangia e Scogne dove i pompieri sono intervenuti rimuovendo i sassi finiti sulla strada. In Val di Magra a creare disagi sono state le piante ma a lato di questo intervento con l'innalzamento dell'allerta nelle prossime ore a Luni, come riporta Ansa, sono state fatte sfollare otto famiglie in località San Rocco dove preoccupa il torrente Parmignola in una zona in cui la Regione sta mettendo in sicurezza gli argini danneggiati in passato. Qui le famiglie vengono sempre sfollate in via precauzionale quando scatta l'allerta arancione o rossa.



In serata i Vigili del Fuoco della Spezia sono intervenuti anche in Via Monviso, non per il maltempo, per aiutare una persona anziana rimasta bloccata nella sua abitazione.