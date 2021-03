La Spezia - Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore (di quello semmai si parlerà per fine settimana) ma il grande protagonista è il vento, teso con provenienza da nord. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1326m. Mare mosso.