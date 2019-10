Il vento secco del Nord Europa ci garantisce due giorni di sole

La Spezia - Sarà un weekend di vento secco e sole splendente. Sull'Europa centro-occidentale si assiste ad una nuova rimonta anticiclonica e la nostra Penisola si trova sul ramo discendente di tale promontorio: l'ingresso di venti settentrionali relativamente secchi a tutte le quote favorisce condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutta la regione. Venti inizialmente moderati settentrionali, nel corso della mattinata in calo fino a deboli di direzione variabile con regimi di brezza lungo le coste. Mare molto mosso per onda lunga di libeccio, in calo a mosso a partire da Ponente, localmente poco mosso in serata.



(fonte Arpal)