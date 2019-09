Il tifo spezzino piange Jacopo Bertagna

La Spezia - Anche il nome di Jacopo Bertagna andrà ad aggiungersi ai tanti, troppi, scritti sul muro di uno degli ingressi della Curva Ferrovia del Picco. Quello del 47enne originario del Canaletto infatti allunga la lista di ultras e tifosi dello Spezia strappati troppo presto all'affetto di famiglie e amici. Bertagna è infatti mancato nelle scorse dopo aver a lungo combattuto una battaglia ben più difficile delle tante sportive vissute sugli spalti dello stadio spezzino o i quelli dove gli aquilotti sono scesi in campo in giro per l'Italia.



Anche negli anni calcisticamente meno gloriosi, quando il massimo dell'ambizione era battere le toscane e l'obiettivo era ben figurare sulle gradinate e fuori. Trasferte nelle quali era facile incontrarlo, insieme agli altri della “Sezione Galleria” insieme agli Ultras Spezia, con l'immancabile maglia bianca e il kilt in stile scozzese con i colori della squadra del cuore.

Un amore quello per le aquile vissuto fino a quando gli è stato possibile, così come quello fortissimo per la moglie e il figlio attorno ai quali si stanno stringendo tutti gli amici che hanno sperato fino all'ultimo istante in un miracolo.

L'ultimo saluto a Jacopo Bertagna si terrà giovedì alle 15.30 alla Chiesa Don Bosco del Canaletto.