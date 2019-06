Il tempo tiene e dal 25 sarà davvero molto caldo

La Spezia - Massime che supereranno i 33°, ma non prima del 25 giugno. I pochi giorni che ci separano dall'inizio di un caldo-record sono però tutti da godere. Sarà dunque un weekend ideale per chi vuole stare in spiaggia o usare la barca e farsi un giro per il Golfo dei Poeti. Oggi alla Spezia i cieli si mostreranno in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 26.7°C, la minima di 18°C. Mare poco mosso.