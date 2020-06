Il tamponamento coinvolge una Ferrari e bisogna gestire i curiosi

La Spezia - Incidente senza nessuna serie conseguenza questa mattina in città. Un tamponamento che ha coinvolto tre autovetture in Via Italia nel tratto iniziale tra Via Alessandro Malaspina e Viale Amendola. Gli occupanti delle vetture se la sono cavata solo con uno spavento, ma a rendere l'evento più movimentato ci hanno pensato i curiosi che hanno rallentato la marcia per osservare da vicino. Tra i mezzi coinvolti anche una stupenda Ferrari California cabrio che ha attirato gli sguardi di molti passanti. Sul posto due volanti della Polizia che hanno gestito i primi momenti dopo il sinistro.