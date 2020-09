La Spezia - Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, senza piogge nelle prossime ore, ma in arrivo nella giornata di domani.

Oggi, sabato 26 settembre, la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 10°C.

I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord. Mare molto mosso.

Allerte meteo previste: vento.