La Spezia - Ancora una bella giornata con massime che sulla costa lambiranno i 30° senza raggiungerli. Ci siamo svegliati pure questa mattina sotto cieli in prevalenza sereni e rimarranno così, tuttalpiù con qualche nuvola, per l'intera giornata. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 29.4°C, la minima di 21.9°C, lo zero termico si attesterà a 4064m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Mare poco mosso.