Il sole non è una buona abitudine ma da venerdì tornano le nuvole

La Spezia - Cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Il sole ci accompagnerà sino alla giornata di venerdì in solitudine per poi essere affiancato da un fronte nuvoloso che si trasformerà in piogge con l'inizio della settimana ventura. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 5.7°C, lo zero termico si attesterà a 2624m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Mare poco mosso.