Il sindaco accoglie a Palazzo civico il comandante regionale della Guardia di finanza

La Spezia - Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha ricevuto a Palazzo civico in visita istituzionale il nuovo comandante regionale della Guardia di finanza della Liguria, generale Rosario Massino, accompagnato dal comandante provinciale della Guardia di finanza, colonnello Massimo Benassi.



Il colloquio, molto fruttuoso e cortese, è stato rivolto alla presentazione da parte del sindaco della città e in particolare degli sforzi rivolti a fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19.



“Il costante colloquio e confronto fra istituzioni è fondamentale – dichiara il sindaco Peracchini – per tutte le forze dell’ordine, Palazzo civico deve essere un palazzo di vetro, trasparente e sempre a disposizione perché dobbiamo essere i primi promotori di legalità e sicurezza. Con la Guardia di finanza in questi anni abbiamo sempre avuto un rapporto molto proficuo: ricordo infatti la firma del protocollo d’intesa fra Comune, Guardia di finanza e l’Agenzia delle entrate per la lotta all’evasione fiscale dello scorso anno e recentemente l’operazione del recupero di due anfore del II e I secolo a.C., in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane, ora esposte al Museo Archeologico del Castello San Giorgio. Siamo felici di accogliere il Generale nella nostra Regione e auguriamo a lui e a tutta le Fiamme gialle della Liguria buon lavoro”.