Il sentiero tra Biassa e Campiglia è una pattumiera a cielo aperto

La Spezia - Una vergogna, per una comunità e un territorio che si vogliono considerare turistici. Un'offesa al senso civico e all'ambiente. Nonostante sui social network e nell'agenda politica l'attenzione per la salvaguardia della natura e per la gestione dei rifiuti siano un tema ricorrente con cadenza quasi quotidiana c'è ancora chi considera i boschi (e il mare) come la propria personale pattumiera. E ancora non sono state individuate le contromisure per impedire o punire in maniera esemplare chi dissemina l'ambiente di discariche abusive.



Questa volta la segnalazione arriva dal sentiero che si snoda tra Biassa e Campiglia: detriti, infissi, rifiuti ferrosi e anche un frigorifero combinato. Chi ha scattato le foto racconta anche di numerosi turisti incontrati lungo la passeggiata, tutti inorriditi dallo "spettacolo" che si è parato di fronte ai loro occhi mentre camminavano per raggiungere la costa tra le Cinque Terre e Porto Venere. Da una parte il bello della natura e alcuni tra i borghi più belli d'Italia (e del mondo), dall'altra la dimostrazione di quanto la mentalità di alcune persone sia ferma al paleolitico. Evidentemente solo le fototrappole con conseguenti multe o le sbarre all'inizio dei sentieri percorribili anche in auto possono avere ragione di questa particolare specie di animali.