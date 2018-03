Il "phishing" colpisce ancora, nei guai due vogheresi

Inviavano mail a titolari Postpay e chiedevano loro i codici di accesso, poi prelevavano indisturbati. Quattro contestazioni, denunciati dalla Polizia Postale.

La Spezia - Inviavano mail a vari utenti di carta Post Pay con la tecnica del phishing, fino a che alcuni di questi non hanno risposto fornendo i codici d'accesso della loro carta e cadendo dunque nel tranello. Il phishing altro non è che è un tipo di truffa effettuata via web attraverso la quale un malintenzionato cerca di ingannare la vittima convincendola a fornire informazioni personali, dati finanziari o codici di accesso, fingendosi un ente affidabile in una comunicazione digitale.

Effettua un invio massivo di messaggi di posta elettronica che imitano, nell'aspetto e nel contenuto, messaggi legittimi di fornitori di servizi. Per la maggior parte è una truffa perpetrata usando la posta elettronica, ma non mancano casi simili che sfruttano altri mezzi, quali i messaggi sms.



Ebbene i protagonisti della vicenda, tramite questi codici ottenuti con l'inganno, facevano poi prelievi da circa 4-500 euro per ogni utente. L'indagine è stata portata avanti dagli agenti della Polizia Postale della Spezia che li hanno rintracciati. E' scattata così la denuncia a piede libero nei confronti di due vogheresi, uomo e donna, di 35 e 31 anni, per essere entrati abusivamente in un sistemo informatico. Contestata loro anche la detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso di sistema informatico e intercettazione e impedimento di comunicazioni informatica e frode informatica. Mai rispondere a mail sospette e soprattutto mai fornire le proprie password via mail perchè nè banche nè società nè assicurazioni non possono per legge richiedere questi dati.