Il pappagallo taglia la corda, lo recuperano i vigili del fuoco

La Spezia - Lo hanno recuperato i vigili del fuoco del comando provinciale intorno alle 21 in via Mozzachiodi. Il "disperso" della scorsa ieri era uno splendido esemplare di pappagallo, scappato da casa poche ore prima. Il volatile, che aveva la catenella ancora legata a una delle zampe, si è impigliato in un cavo ed era in evidente stato di agitazione. Giunti sul posto con un'autopompa e l'apposita attrezzatura per il soccorso agli animali, grazie ad un retino il "fuggiasco" è stato immobilizzato ed è stato così possibile liberargli la zampa impigliata, restituendolo così sano e salvo al suo proprietario.