Il padre minaccia la ex, i carabinieri gli arrestano il figlio

Intervenuti in seguito alla chiamata della donna, i militari hanno rinvenuto droga e ferri del mestiere.

La Spezia - Stanotte i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato, per detenzione di stupefacenti, un ventenne spezzino senza occupazione. I militari erano intervenuti presso l’abitazione in cui il giovane vive perché la madre, recatasi presso l’abitazione in cui il ragazzo continua a vivere con l’ex marito di lei, aveva chiamato il 112 lamentando di essere stata minacciata dall’ex convivente. Nel corso dell’intervento, tuttavia, i militari si sono insospettiti per l’atteggiamento del giovane, che dava segni di nervosismo, ed hanno deciso di approfondire: la successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire oltre seicento grammi di hascisc, suddivisi in panetti ed occultati nell’accesso al terrazzo, alcuni grammi di marjuana, un bilancino di precisione ed un coltello ancora sporco di sostanza stupefacente, nonché ottocento euro in contanti, che gli investigatori sospettano essere il provento di un’attività di spaccio. Il giovane ha trascorso la nottata in camera di sicurezza, in attesa di comparire stamattina davanti al Giudice per il rito direttissimo. Per l’ex convivente della madre, invece, che al momento dell’intervento si era già allontanato, al termine degli accertamenti sarà denunciato per minaccia: gli sono stati infatti sequestrati due coltelli che sarebbero stati utilizzati nel corso delle minacce.